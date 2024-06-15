Almanya'dan Rusya'nın barış teklifine sert yorum: Ciddiye alınacak bir şey değil

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, G7 liderlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya barış için yaptığı önerileri tartışmadıklarını çünkü herkesin bu önerilerin ciddi olmadığını bildiğini söyledi.

G7 Zirvesi'nde İtalya'dan konuşan Scholz, Putin'in Ukrayna'nın Rusya'nın hak iddia ettiği dört vilayetten vazgeçmesi, çatışmaları durdurması ve NATO üyeliği hedefinden vazgeçmesi yönündeki önerilerinin sadece konferansın dikkatini dağıtmaya yönelik olduğunu söyledi.

ZDF televizyonuna verdiği mülakatta "Herkes bu önerinin ciddi olmadığını, İsviçre'deki barış konferansıyla bir ilgisi olduğunu biliyor" dedi.