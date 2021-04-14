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Almanya'dan Senegal'e giden Türk heyeti, hafızlık yapan öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye etti

Almanya'dan Afrika'ya ramazan yardımlarını dağıtmak için giden 16 kişilik Türk ekibi, tahta levhalara yazarak hafızlık eğitimi almaya çalışan Senegalli çocuklara Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Almanya'dan Senegal'e giden Türk heyeti, hafızlık yapan öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye etti
AA

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Diyanet İşleri Başkanlığı Türk İslam Birliği (DİTİB) Essen Eyaleti Bölge Birliği organizasyonuyla Senegal'e giden Türk ekibi, ülkenin kırsal kesimlerinde zor şartlarda medreselerde Kur'an-ı Kerim okuyan çocukları ziyaret etti.

Beraberinde götürdükleri zekat ve hediyelerle Senegalli küçük hafızların yüzünü güldüren Türk heyeti, "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında Almanya'daki vatandaşların bağışlarıyla alınan 10 bin Kur'an-ı Kerimi ihtiyaç bölgelerinde dağıttı.

Hafızlık eğitimlerini "Luh" adı verilen tahta levhalar aracılığıyla almaya çalışan çocuklar, hediye edilen Kur'an-ı Kerim'leri dikkatle inceleyip Türk heyetine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

- Almanya giden Türkler veren el oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı Türk İslam Birliği (DİTİB) Essen Eyaleti Bölge Birliği Başkanı Fahrettin Alptekin, AA muhabirine, yüzde 90'ı Müslüman olan Senegal'de Kur'an-ı Kerim ihtiyacının çok fazla olduğunu söyledi.

Almanya'da hayırsever Türklerin desteğiyle düzenledikleri kampanyayla yaklaşık 85 bin Kur'an-ı Kerim bastırdıklarını belirten Alptekin, bunun 10 bininin vakıf aracılığıyla bu ülkede diğerlerinin de ihtiyaç olan farklı coğrafyalarda dağıtılacağını dile getirdi.

Alptekin, hayırsever bağışçılara teşekkür ederek, "Hediyem Kuran Olsun projesi kapsamında şu an hafızlık eğitimi verilen bir medreseyi ziyaret ettik. Sadece buradaki medresede hafızlık eğitimi alan 100 öğrenciye 100 Kur'an-ı Kerim hediye ettik. Bu çocuklar musaflardan Kur'an-ı Kerim öğreniyor. Luh tahtalardan öğreniyor. Kağıtlara yazarak öğreniyorlar. İnşallah bundan sonra birinci sınıf kağıda basılı Kur'an-ı Kerim hediye ederek daha iyi şartlarda hafızlık çalışmasını sağlayacağız. Bağışçılarımızdan Allah razı olsun, inşallah daha güzel projelerle kardeşlerimize destek oluruz. Yıllar önce ekonomik sıkıntıları nedeniyle Almanya giden Türkler, şimdilerde ihtiyaç sahibi Afrikalılara yardım eli uzatarak veren el olması çok şükür ülkemiz adına sevindiricidir."

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