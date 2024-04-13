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        Haberler Dünya Almanya'dan Ukrayna'ya yeni Patriot tedariki

        Almanya'dan Ukrayna'ya yeni Patriot hava savunma sistemi tedariki

        Ukrayna'ya daha önce çeşitli askeri ekipmanları gönderen Almanya, hava savunma sistemi de yollayacağını bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bu gelişmenin ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a teşekkür etti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.04.2024 - 20:38 Güncelleme: 13.04.2024 - 20:38
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        Almanya'dan Ukrayna'ya Patriot tedariki
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        Almanya, askeri yardım paketi kapsamında Ukrayna'ya yeni Patriot hava savunma sistemi tedarik edeceğini duyurdu.

        Almanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın hava saldırılarının artması ve Ukrayna hükümetinin talebi üzerine, müttefiklerinin koordinasyonunda daha önce teslimatı gerçekleştirilmiş ve planlananlara ek olarak bir Patriot hava savunma sisteminin daha bu ülkeye devredileceği bildirildi.

        Savunma Bakanı Boris Pistorius, "Ukrayna şehirlerine ve ülkenin altyapısına yönelik Rus terörü, tarifsiz acılara neden oluyor. İnsanların enerji kaynaklarını tehlikeye atıyor ve Ukrayna silahlı kuvvetlerinin operasyonel hazırlığı açısından önemli olan endüstriyel tesisleri yok ediyor. Bu nedenle Ukrayna'yı başka bir Patriot hava savunma sistemiyle destekliyoruz. Bu kararı vermeden önce, mümkün olan en kısa sürede ülkemiz için yenisini almayı taahhüt etmiştim ve bunun için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

        ZELENSKİY'DEN SCHOLZ'A TEŞEKKÜR

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yeni sevkiyat için Almanya Başbakanı Olaf Scholz’a teşekkür etti. Tedarikin “Kritik bir zamanda” gerçekleştiğini söyleyen Zelenskiy, diğer ülke liderlerine de seslenerek Almanya gibi kendilerine yardım etmelerini istedi.

        Almanya Savunma Bakanlığı, askeri yardım paketi kapsamında Ukrayna'ya daha önce çeşitli askeri ekipmanların yanı sıra iki Patriot hava savunma sistemi, atış üniteleri ve iki Patriot fırlatıcıyı teslim etmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Ukrayna
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