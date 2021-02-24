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Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Esad rejiminin istihbaratçısına verilen cezayı "tarihi" olarak niteledi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkesindeki bir mahkemede Suriye istihbaratı için çalışan Eyad el Garib hakkında hapis cezası verilmesini "tarihi karar" olarak nitelendirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Esad rejiminin istihbaratçısına verilen cezayı
AA

Maas, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Suriye istihbaratı için çalışan Eyad el Garib'in Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından insanlığa karşı suç işlenmesine yardımcı olmaktan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılmasını değerlendirdi.

"Bu tarihi bir karardır." ifadesini kullanan Maas, kararın Suriye’de işkenceden sorumlu olanları hesaba çeken ve en azından biraz adaleti temin eden ilk karar olduğunu belirtti. Maas, bu kararın pek çok kişi için yüksek sembolik anlamı bulunduğunu kaydetti.

Maas, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin bir soruya verdiği cevapta da bu davanın görülmesin memnuniyet duyduğunu belirterek, "Sonuçta bu dava uluslararası suçlar işleyen herhangi birinin kendini pek güvende hissetmeyeceğini açıkça ortaya koyuyor." dedi.

Suriye’de işlenen suçların açığa çıkması ve ardından yargıya taşınması için aktif şekilde çaba sarf ettiklerini ifade eden Maas, bu bağlamda Birleşmiş Milletler’in kanıtları toplama mekanizmasını önemli bulduğunu, aksi takdirde bu davalardan sonuç alınmayacağını kaydetti.

Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesinde bugün açıklanan kararda Suriye istihbaratı için çalışan Eyad el Garib, insanlığa karşı suç işlenmesine yardımcı olmaktan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kararda, el-Garib’in Suriye istihbaratının çalışanı olarak 2011’in sonbaharındaki Arap Baharı gösterilerinde 30 protestocuyu işkencenin yapıldığı bir hapishaneye götürülmesine yardımcı olduğunun kanıtlandığı belirtilmişti.

Mahkemede Suriye istihbaratı için çalışan diğer sanık Enver Raslan’ın yargılanmasına devam ediliyor.

Raslan'ın 2014'te, Garib'in de 2018'de Almanya'ya geldiği tespit edilmiş ve her ikisi 2019'da yakalanmıştı.

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