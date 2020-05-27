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Almanya, Libya'da Hafter milislerinin silah ambargosunu nasıl deldiğini araştırıyor

Stern dergisinde yer alan haberde, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Alman malı askeri ekipmanlara nasıl eriştiğinin araştırıldığı ifade edildi.

Halife Hafter
AA

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Alman malı askeri ekipmanlara nasıl eriştiği araştırılıyor.

Stern dergisinde yer alan haberde Hafter yanlılarınca kullanılan Rusya yapımı Pantsir Hava Savunma füzelerinin Alman firması MAN tarafından üretilen SX45 tipi kamyonlara monte edildiğinin görüldüğü ve böylece silah ambargosunun delindiği vurgulandı.

Haberde Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre dünyada MAN kamyonlarıyla Pantsir füzelerini monte ederek kullanan ordunun Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olduğuna işaret edildi.

BAE'nin uçaklarla Libya'ya naklettiği hava savunma sistemlerinin geçen hafta görüntülendiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, söz konusu haberin ardından yaptığı açıklamada konunun detaylıca araştırıldığını belirtti.

Adebahr ayrıca Rusya'nın Libya'ya uçak gönderdiği iddialarına ilişkin gelişmeleri endişeyle izlediklerini vurguladı.

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