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Almanya'daki bıçaklı saldırıda hayatını kaybedenler anıldı 0:00 / 0:00

AA

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder ve Würzburg Belediye Başkanı Christian Schuchardt, şehir merkezindeki olay yerine çelenk koydu.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla konuşan Söder, böyle bir olaya anlam veremediğini belirterek, "Hayatta bunlar, hukukun, toplumun ve dinin sınırlarına ulaştığı anlardır." ifadesini kullandı.

Söder, cuma günü yaşananların Würzburg kenti ve Bavyera eyaleti için çok kötü olay olduğunu kaydetti.

"İNTİKAMLA CEVAP VERİLMEMELİ"

Nefret dolu eyleme nefret ve intikamla cevap verilmemesi gerektiğini belirten Söder, failin göçmen kökenli olduğunu ancak faili durdurmak için göçmen kökenlilerin de yardım ettiğini anımsattı.

Söder, "İyi ve kötü, bir din veya milliyet meselesi değildir, bunlar çoğu zaman izah edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra Würzburg Kiliansdom Kilisesi'nde anma töreni düzenlendi.

Belediye Başkanı Schuchardt, burada yaptığı konuşmada, hayatını kaybedenlerin acısının hiç dinmeyeceğini, olaydan dolayı sarsıldığını ifade etti.

Schuchardt, bir kişinin gerçekleştirdiği olaydan dolayı bir grubun, dinin ve başka bir ülkenin vatandaşı olanların sorumlu tutulmaması konusunda uyarıda bulundu.

Törene hayatını kaybedenlerin yakınları da katıldı.

3 KADIN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan polisin elde ettiği bulguları değerlendirdiği ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

25 Haziran Cuma günü Würzburg şehir merkezinde 24 yaşındaki bir Somalili bıçakla insanlara rastgele saldırarak 82, 49 ve 24 yaşlarında 3 kadını öldürmüştü.

Saldırı sırasında sokakta bulunanlar, sandalye ve sopalarla saldırganı durdurmaya çalışmıştı.

Olay yerine gelen polis, ateş ederek bacağından yaraladığı saldırganı gözaltına almıştı.

Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, saldırganın psikolojik tedavi gördüğünü ve polis tarafından daha önce de tanındığını söylemişti.

Savcılık da saldırganın iltica sürecinin ardından yasal olarak Almanya'da yaşadığını bildirmişti.