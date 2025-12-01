Habertürk
        Almanya-Polonya savunma işbirliği derinleşecek

        Almanya-Polonya savunma işbirliği derinleşecek

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile düzenlediği ortak basın toplantısında "Güvenlik ve savunma işbirliğimizi derinleştirecek ve daha sistematik hale getireceğiz." dedi.

        Giriş: 01.12.2025 - 21:32 Güncelleme: 01.12.2025 - 21:32
        Almanya-Polonya savunma işbirliği derinleşecek
        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa güvenliğine yönelik tehditlerin artmasıyla Almanya ve Polonya'nın savunma ilişkilerini derinleştireceğini açıkladı.

        Merz, Berlin'de Polonya Başbakanı Donald Tusk ile düzenlediği ortak basın toplantısında, iki hükümetin daha yakın işbirliğinin temelini oluşturan ortak deklarasyon üzerinde anlaştığını belirtti.

        Merz, "Güvenlik ve savunma işbirliğimizi derinleştirecek ve daha sistematik hale getireceğiz." dedi.

        Almanya ve Polonya'nın, Rusya'nın Polonya hava sahasını ihlal etmesinin ardından zaten bazı adımlar attığını ifade eden Merz, ülkesinin NATO hava operasyonlarını güçlendirmek için Polonya'ya Eurofighter jetleri konuşlandırdığını dile getirdi.

        Merz, İnsansız Hava Araçlarının (İHA) tespiti ve etkisiz hale getirilmesi konusunda işbirliğini genişleteceklerine işaret ederek, "Kara kuvvetlerimiz, ortak tatbikatların artırılması da dahil olmak üzere daha yakın işbirliği yapacak. Bakanlarımıza savunma politikası konusunda yeni bir anlaşma taslağı hazırlama görevi de verdik. Bu anlaşmayı 2026'da imzalamayı planlıyoruz." diye konuştu.

        Rusya'yı revizyonizmle ve Avrupa sınırlarını yeniden çizmeye çalışmakla suçlayan Merz, Almanya ve Polonya'nın Ukrayna'yı desteklemeye ve Avrupa'nın savunma kabiliyetlerini artırmaya kararlı olduğunu vurguladı.

        Merz, Almanya ve Polonya'nın birbiri için vazgeçilmez ortaklar olduğuna dikkati çekti. Eşit bir ortak olarak güçlü Polonya'ya ihtiyaç duyduklarını belirten Merz, "Bunda temel bir çıkarımız var. Polonya'nın güvenli, özgür ve müreffeh bir Avrupa için güçlü bir ortak olmasını istiyoruz." dedi.

        Almanya'nın, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Polonya vatandaşlarına karşı işlediği suçlardan kalıcı bir sorumluluğu olduğuna işaret eden Merz, Berlin'de Polonyalı kurbanlara adanmış kalıcı bir anıt inşa edileceğini, Nazi saldırganlığı ve işgalinden kurtulanlara daha fazla destek sağlamanın yollarını araştıracaklarını kaydetti.

        Polonya'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki kayıpları için tazminat taleplerinin hatırlatılması üzerine Merz, meselenin geçmiş anlaşmalarla hem yasal hem de siyasi kesin olarak çözüldüğünün altını çizdi.

        Merz, "Ancak bizim için anma ve geçmişle yüzleşmenin asla tamamlanmayacağı da açık. Almanya, tarihi sorumluluğunu kabul ediyor." dedi.

        Polonya, yaşanan kayıplar ve suçlar için tazminat almadığını düşünüyor

        Polonya Başbakanı Tusk da Almanya'dan tazminat taleplerine ilişkin ülkesinin bu konudaki tutumunun açık olduğunu belirterek, "Almanya, 1950'lerden kalma bu resmi diplomatik anlaşmalara bağlı kalıyor. Tarihi bilenler bilir ki; 1950'lerde Polonya, bu konuda söz sahibi değildi. Polonya'nın tazminatlardan vazgeçmesi, Polonya halkının görüşüne uygun bir eylem olarak görülmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Polonya halkının bu konuda, o dönemde söz hakkı olmadığına işaret eden Tusk, "Durumun ne olduğunu sorarsanız, hiçbir şey değişmedi. Polonya'da hepimiz, Polonya'nın İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan kayıplar ve suçlar için tazminat almadığını düşünüyoruz." diye konuştu.

        Tusk, 1950'lerden kalma bu resmi hükümlere bağlı kalan Almanya'nın tutumunu bildiklerini söyleyerek, "Gelecekte ne olacağını göreceğiz ancak Polonya'nın bakış açısından hiçbir şey değişmedi." ifadesini kullandı.

        Basın toplantısı öncesi Almanya, Naziler tarafından yağmalanan çeşitli Orta Çağ belgelerini ve daha sonra Malbork Kalesi'nden çalınan 14. yüzyıldan kalma Aziz James heykelinin başını Polonya'ya iade etti.

