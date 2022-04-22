Scholz'den 3. Dünya Savaşı uyarısı! 0:00 / 0:00

Reuters

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, NATO'nun Rusya'ya direkt askeri müdahalesinin 3 Dünya Savaşı'na neden olabileceğini dile getirdi.

Alman Şansölye Scholz, Der Spiegel'e verdiği demeçte Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Almanya'nın Ukrayna'ya ağır silah teslimatını engellediği iddialarına ilişkin soruyu yanıtlayan Scholz, NATO'nun Rusya'ya direkt askeri müdahale bulunmasının 3. Dünya Savaşı'na neden olabileceğini belirtti.

Scholz son günlerde, Alman hükümetinin Ukrayna'ya ağır silah teslimatını engellediği iddiaları nedeniyle eleştiriliyor.

"NATO'YU GERİLİMDEN UZAK TUTMAK ÖNCELİĞİM"

"Neden tank göndermenin 3. Dünya Savaşı'nın çıkartabileceğini düşünüyorsunuz?" sorusuna Scholz şöyle yanıt verdi; "Almanya'nın Ukrayna savaşının bir parçası olacağına dair bir kural yok. NATO'yu gerilimden uzak tutmak benim en büyük önceliğim."

"Bu yüzden her adım önemli, dikkatli ve koordineli bir şekilde adım atılmalı." diyen Scholz, tepkileri dikkate almadığını, bir hatanın sonuçlarının dramatik olacağını söyledi.