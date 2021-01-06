Almanya’da son 24 saatte Kovid-19'dan 1019 kişi hayatını kaybetti

AA

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 21 bin 237 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 808 bin 647’ye çıktı.

Son 24 saatte 1019 kişinin yaşamını yitirmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 537’ye ulaştı.

Ülkede Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 451 bine yükseldi.

Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneğinden (DIVI) yapılan açıklamada da 5 bin 569 kişinin Kovid-19 sebebiyle yoğun bakımda bulunduğu ve bunlardan 3 bin 123’ünün solunum cihazına bağlı olduğu bilgisi paylaşıldı.

- Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırılarak uzatıldı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eyalet başbakanları dün yaptıkları toplantıda, ülkede yeni vakalardaki artış hızının düşmemesi ve yoğun bakımda bulunanların sayısının yüksek seviyede seyretmesinden dolayı Kovid-19 kısıtlamaları sıkılaştırılmış ve 16 Aralık’tan beri yürürlükte olan mevcut tedbirlerin süresi 31 Ocak'a kadar uzatılmıştı.