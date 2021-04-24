"BU SEFER ÇOK FARKLI"

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan 28 yaşındaki Almeda Abazi, samimi açıklamalarda bulunmuştu. Hamilelik süreciyle ilgili konuşan Abazi, şu ifadeleri kullanmıştı:

Hep diyorlardı; '4. ay geçince birden bulantın, halsizlik geçecek' diye ama inanmadım. Sanki hiç gitmeyecek gibime geliyordu. Ne olduysa 4.5 ay geçer geçmez şaka gibi durdu. Çok şükür daha iyiyim. Bu arada Efe'ye hamileyken hiç mide bulantısı ve herhangi bir sorun yaşamadığım için bu sefer çok farklı. Sanırım kız çocuğu olduğu için...