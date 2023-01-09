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Haberler Sağlık Aloe Vera Jeli İnanılmaz Faydaları - Saç, Sivilce, Yüz ve Cilt İçin Aloe Vera Jelinin Faydaları ve Zararları Neler?
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Aloe vera jeli faydaları - Saç, sivilce, yüz ve cilt için aloe vera jelinin faydaları neler?

Saç ve cilt bakımı hem erkekler hem de kadınlar için önemli bir yere sahiptir. Kimyasal içerikli kozmetik ürünleri kullanmak istemeyenler ise doğal bitkilerden faydalanmayı tercih eder. Bu kapsamda saç ve cilt bakımı için en çok araştırılan bitki ise aloe veradır. Aloe bitkisinin bir türü olan aloe veranın jeli sağlık için oldukça faydalıdır. Aloe vera jeli faydaları İbrahim Saraçoğlu gibi uzmanlar tarafından da onaylanmıştır

Aloe Vera Jeli İnanılmaz Faydaları - Saç, Sivilce, Yüz ve Cilt İçin Aloe Vera Jelinin Faydaları ve Zararları Neler?
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HABERTURK.COM

Günümüzde kullanımı her geçen gün artmaya devam eden, anavatanı Hindistan, Kuzey Afrika ve Akdeniz olan aloe vera bitkisi yaprak şeklinde bulunur ve iç kısmındaki jel saç ve cilt bakımında kullanılır. Pek çok kozmetik ürünün de ana maddesi olan aloe vera jeli evde bitkisinden de direkt olarak alınarak cilt ve saç üzerinde uygulanabilir. İşte merak edilen aloe vera jeli ne işe yarar sorularının cevapları.

Aloe Vera Jeli Faydaları

Saç ve cilt bakımı için mucizevi bitkilerden biri olan aloe veranın yapraklarının içinde bulunan aloe vera jeli yararları şunlardır.

Aloe vera jeli yanıkların olduğu bölgeye sürüldüğünde hem acıyı azaltır hem de iyileşmeyi hızlandırır.

Cilt hastalığı olanlara iyi gelir.

Cilt hücrelerini yenileyerek kırışıklıkların oluşmasını engelleyebilir.

Kanser tedavisi sırasında meydana gelen yaraların iyileşmesinde kullanılabilir.

Saç yapısını besleyerek güçlenmesinde yardımcı olur.

Aloe Vera Jeli Nasıl Kullanılır?

Aleo vera jeli hem nemlendirici hem de maske olarak kullanılabilir.

Aleo vera jelini direkt olarak cildinize sürebilirsiniz. Boyun, yüz ve tüm vücudunuza aloe vera jeli ile masaj yaparak cildinizin pH dengesinin düzenlenmesini sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra özellikle kadınlarda hızlı kilo alıp verme ya da doğum sonrası meydana gelen çatlak ve selülitlerde aloe vera jelini kullanabilirsiniz.

Eğer kuru bir saça sahipseniz aloe vera jeli ile saçınıza maske yapabilirsiniz. Direkt olarak jeli kafa derinize sürerek masaj yaptıktan sonra 15-20 dakika arası beklettikten sonra saçlarınızı yıkamalısınız. Bu uygulama ile saç deriniz kaybettiği nemini geri kazanacak, kuruluk ve kaşıntı problemi azalacaktır.

Aloe Vera Jeli Nerelerde Kullanılır?

Aloe vera jeli saç bakımında, cilt bakımında ve yüz bakımında kullanılır. Ağız yolu kullanımıyla da alınması tercih edilebilir ancak önerilmez.

Aloe Vera Jeli Zararları

  • Ağız yolu ile alındığında regl döneminde kanamanın artmasına yol açabilir.
  • Oraldan alındığında kramp ve ishale yol açabilir.
  • Doz aşımında böbreklere zarar verebilir.
  • Düzenli ilaç kullananların kullanıma dikkat etmesi gerekir.
  • Uzun süre kullanılmamalıdır. Aksi halde potasyum kaybı meydana gelecektir.

Aloe Vera Jeli Saça Faydaları

  • Kuru saç derisini nemlendirir. Kepek oluşumunu ortadan kaldırır.
  • Saç derisini besleyerek köklerin güçlenmesini sağlar.
  • Elektriklenme olmasını engeller.
  • Saçın daha sağlıklı uzamasını sağlar.

Aloe Vera Jeli Yüze Faydaları

Aloe vera jeli sivilceye faydaları da merak edilen konular arasında yer alır. Yüzde aloe vera jeli masaj yapılarak kullanıldığında ciltteki sivilce ve aknelerin kurumasını sağlar. Bunun yanı sıra cilt hücrelerinin yenilenmesinde yardımcı olur. Bu da kırışıkların azalmasını sağlarken yeni kırışıklıkların da daha geç oluşmasına yardımcı olur.

Aloe Vera Jeli Cilde Faydaları

  • Cildi yeniler.
  • Parlak bir görünüm katar.
  • İçeriğinde bulunan salistik asit sivilcelere ve aknelere iyi gelir.
  • Yanık ve yara kesikleri gibi sorunlarda iyileşme sağlar.
  • Sinek ve böcek ısırıklarında iyileştiricidir.
Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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