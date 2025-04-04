Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Alper Erözer klip çekimine giderken trafik kazası geçirdi - Magazin haberleri

        Alper Erözer klip çekimine giderken trafik kazası geçirdi

        Alper Erözer, yeni şarkısı yeni şarkısı 'Gelme İstersen De'nin klip çekimine giderken trafik kazası geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 11:19 Güncelleme: 04.04.2025 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Klip çekimine giderken trafik kazası geçirdi
        ABONE OL

        Genç şarkıcı Alper Erözer, tatsız bir kaza yaşadı. Erözer, sözü müziği kendisine ait olan yeni şarkısı 'Gelme İstersen De'nin klip çekimine giderken trafik kazası geçirdi.

        Otomobili hasar alan Alper Erözer, çekici yardımı ile arabasını oradan çektirdi.

        Şarkıcı, daha sonra klip çekimine gitmek için yoluna devam etti.

        Kaan Pars ve Aytac Ozalp şarkının prodüktörlüğünü üstlenirken, klip yönetmenliğini Mario Sanchez ve Fatih Tandoğan yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Alper Erözer
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        80 yaşındaki nineye 'Anne terliği' hapsi!
        80 yaşındaki nineye 'Anne terliği' hapsi!
        Trump'tan Le Pen'e destek
        Trump'tan Le Pen'e destek
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        Kayıp olarak aranan gençten korkutan haber!
        Kayıp olarak aranan gençten korkutan haber!
        Türkiye'den ABD'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama
        Türkiye'den ABD'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama
        Eren Elmalı parlıyor!
        Eren Elmalı parlıyor!
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Trump "altın kartı" gösterdi
        Trump "altın kartı" gösterdi
        İsrail Gazze'nin kuzeyinde işgalini genişletiyor
        İsrail Gazze'nin kuzeyinde işgalini genişletiyor
        "Yeni sezonda yok olsun"
        "Yeni sezonda yok olsun"
        Otomotiv sanayisinde 'tarife' beklentisi
        Otomotiv sanayisinde 'tarife' beklentisi
        Durakta bekleyenleri kurtardı ama... Son manevra!
        Durakta bekleyenleri kurtardı ama... Son manevra!
        Fenerbahçe'den Okan Buruk'a sert tepki!
        Fenerbahçe'den Okan Buruk'a sert tepki!
        Apple 1 günde 310 milyar dolar eridi
        Apple 1 günde 310 milyar dolar eridi
        Donald Trump'tan Elon Musk açıklaması
        Donald Trump'tan Elon Musk açıklaması
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        Sabah kahvesi şart değil!
        Sabah kahvesi şart değil!
        "Bence her şey çok iyi gidiyor, piyasalar patlayacak, borsa patlayacak"
        "Bence her şey çok iyi gidiyor, piyasalar patlayacak, borsa patlayacak"
        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı
        "AB'yle ekonomik diyalog toplantısı yapıcı bir ortamda gerçekleşti"
        "AB'yle ekonomik diyalog toplantısı yapıcı bir ortamda gerçekleşti"