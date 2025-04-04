Alper Erözer klip çekimine giderken trafik kazası geçirdi

Genç şarkıcı Alper Erözer, tatsız bir kaza yaşadı. Erözer, sözü müziği kendisine ait olan yeni şarkısı 'Gelme İstersen De'nin klip çekimine giderken trafik kazası geçirdi.

Otomobili hasar alan Alper Erözer, çekici yardımı ile arabasını oradan çektirdi.

Şarkıcı, daha sonra klip çekimine gitmek için yoluna devam etti.

Kaan Pars ve Aytac Ozalp şarkının prodüktörlüğünü üstlenirken, klip yönetmenliğini Mario Sanchez ve Fatih Tandoğan yaptı.