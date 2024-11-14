Alperen Şengün'den bir double-double daha!

NBA'de normal sezon 11 karşılaşma ile devam etti. Cleveland Cavaliers, Wells Fargo Center'da karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 114-106 yenerek NBA tarihinde sezona 13'te 13 ile başlayan 6. takım oldu. Cleveland'da Darius Garland 25 sayı, 6 asist ve Donovan Mitchell da 23 sayı, 13 ribaund ile oynayarak galibiyette ön plana çıktı. Bu sezonki 9. yenilgisini alan Philadelphia'da ise Kelly Oubre 20 sayı, 6 ribaund ve Caleb Martin de 18 sayı, 7 ribaund ile katkı verdi.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN 13 SAYI, 11 RİBAUND Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 111-103 ile mağlup etti ve 8. galibiyetini kazandı. Houston'da Alperen Şengün, 30 dakika süre aldığı maçta 13 sayı, 11 ribaund, 6 asist, 4 blok ve 1 top çalmayla mücadele ederken, Jalen Green 21 sayı, 7 ribaund ve Amen Thompson ile Tari Eason de 18'er sayı ile oynadı. Ligdeki 6. yenilgisini alan Clippers'ta ise James Harden 19 sayı, 7 asist ve Terance Mann de 17 sayı, 7 ribaund ile maçı tamamladı. NBA'de günün toplu sonuçları şöyle: Orlando Magic: 94 - Indiana Pacers: 90 New York Knicks: 123 - Chicago Bulls: 124 Oklahoma City Thunder: 106 - New Orleans Pelicans: 88 Brooklyn Nets: 114 - Boston Celtics: 139 Philadelphia 76ers: 106 - Cleveland Cavaliers: 114 Milwaukee Bucks: 127 - Detroit Pistons: 120 San Antonio Spurs: 139 - Washington Wizards: 130 Houston Rockets: 111 - Los Angeles Clippers: 103 Portland Trail Blazers: 106 - Minnesota Timberwolves: 98 Los Angeles Lakers: 128 - Memphis Grizzlies: 123 Sacramento Kings: 127 - Phoenix Suns: 104