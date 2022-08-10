Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.



Buna göre, 25 Temmuz-1 Ağustos'ta 406 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 337 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 387 bin 653 oldu. Önceki hafta vaka sayısı 365 bin 424 olarak açıklanmıştı.



Önceki hafta 157 olarak açıklanan vefat sayısı 2 kattan fazla artış gösterdi.