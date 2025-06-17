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        Haberler Dünyadan ALS hastalığına yakalanan Eric Dane artık sağ kolunu kullanamıyor - magazin haberleri

        ALS hastalığına yakalanan Eric Dane artık sağ kolunu kullanamıyor

        Tedavisi bulunmayan nörolojik hastalık olarak bilinen ALS'ye yakalanan oyuncu Eric Dane, vücudundaki son durumu anlatırken, sağ kolunun tamamen işlevini kaybettiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 15:04 Güncelleme: 17.06.2025 - 15:05
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        Artık tek kolunu kullanabiliyor
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        'Grey’s Anatomy' dizisiyle ve en son rol aldığı 'Euphoria' dizisiyle hafızalarda yer edinen oyuncu Eric Dane, Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) teşhisi konduğundan beri yaşadığı semptomların bazılarını ayrıntılı olarak anlattı. 52 yaşındaki oyuncu, 'Good Morning America' adlı TV programında, sağlığı hakkında konuşurken, vücudundaki değişiklikleri ilk fark ettiği anlardan bahsetti.

        "Sağ elimde biraz güçsüzlük hissetmeye başladım ve o sırada bunu pek önemsemedim. Belki de çok fazla mesajlaştığımı ve elim yorulduğunu düşündüm" diyen Eric Dane, hastalığının teşhis edilme sürecini şöyle anlattı: Ancak birkaç hafta sonra biraz daha kötüleştiğini fark ettim. Bu yüzden bir el uzmanına gittim ve beni başka bir el uzmanına gönderdi. Bir nöroloğa gittim ve nörolog beni başka bir nöroloğa gönderdi. 'Bu benim bilgi seviyemin çok üzerinde' dedi.

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        9 ay sonra Dane, ALS teşhisini aldığını söylerken, "O üç harfi asla unutmayacağım. Uyandığım anda üzerime geliyor. Bu bir rüya değil" ifadesini kullandı.

        Bugün, Eric Dane'in vücudunda semptomların başlamasından bu yana bir buçuk yıl geçti. Ünlü oyuncu, sağ kolunun kontrolünü kaybettiğini ve başka yerlerinde de hareket kabiliyetini kaybetmekten endişe duyduğunu söyledi.

        "Bir kolum çalışıyor. Baskın tarafım. Sol tarafım çalışıyor, sağ tarafım tamamen çalışmayı bıraktı" diyen oyuncu, sol tarafındaki işlevin yavaş yavaş kötüleştiğini belirtti. "O da gidiyor. Birkaç ay sonra sol elim de olmayacak gibi hissediyorum. Bu bende tokat etkisi yaratıyor" şeklinde konuştu.

        Eric Dane, şu anda yürüyebilmesine rağmen; "Bacaklarım için endişeleniyorum" diye ekledi.

        Eric Dane, ALS teşhisini ilk olarak Nisan ayında açıkladı. Oyuncu, Rebecca Gayheart ile evli olan Dane'in 15 yaşındaki Billie Beatrice ve 13 yaşındaki Georgia Geraldine adında iki çocuğu var.

        ALS HASTALIĞI NEDİR?

        ALS hastalığı, esas olarak istemli kas hareketinin kontrolünden sorumlu sinir hücrelerinin hasarından kaynaklanan nadir bir nörolojik hastalık olarak biliniyor. İstemli kaslar çiğneme, yürüme ve konuşma gibi hareketlerin yapılmasında görevli olduğundan, sinir hücrelerinin hasarı sonucu yürüme, konuşma, yutkunma, başı dik tutmada güçlük çekme gibi belirtiler görülür. ALS hastalığının ilerleyişini durdurmak ya da tam tedavi sağlamak için herhangi bir tedavi seçeneği bulunmuyor.

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        #Eric Dane
        #ALS
        #ALS hastalığı
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