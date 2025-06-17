ALS hastalığına yakalanan Eric Dane artık sağ kolunu kullanamıyor

'Grey’s Anatomy' dizisiyle ve en son rol aldığı 'Euphoria' dizisiyle hafızalarda yer edinen oyuncu Eric Dane, Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) teşhisi konduğundan beri yaşadığı semptomların bazılarını ayrıntılı olarak anlattı. 52 yaşındaki oyuncu, 'Good Morning America' adlı TV programında, sağlığı hakkında konuşurken, vücudundaki değişiklikleri ilk fark ettiği anlardan bahsetti.

"Sağ elimde biraz güçsüzlük hissetmeye başladım ve o sırada bunu pek önemsemedim. Belki de çok fazla mesajlaştığımı ve elim yorulduğunu düşündüm" diyen Eric Dane, hastalığının teşhis edilme sürecini şöyle anlattı: Ancak birkaç hafta sonra biraz daha kötüleştiğini fark ettim. Bu yüzden bir el uzmanına gittim ve beni başka bir el uzmanına gönderdi. Bir nöroloğa gittim ve nörolog beni başka bir nöroloğa gönderdi. 'Bu benim bilgi seviyemin çok üzerinde' dedi.

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9 ay sonra Dane, ALS teşhisini aldığını söylerken, "O üç harfi asla unutmayacağım. Uyandığım anda üzerime geliyor. Bu bir rüya değil" ifadesini kullandı.