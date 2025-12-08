ALS hastalığı, esas olarak istemli kas hareketinin kontrolünden sorumlu sinir hücrelerinin hasarından kaynaklanan nadir bir nörolojik hastalık olarak biliniyor. İstemli kaslar çiğneme, yürüme ve konuşma gibi hareketlerin yapılmasında görevli olduğundan, sinir hücrelerinin hasarı sonucu yürüme, konuşma, yutkunma, başı dik tutmada güçlük çekme gibi belirtiler görülür. ALS hastalığının ilerleyişini durdurmak ya da tam tedavi sağlamak için herhangi bir tedavi seçeneği bulunmuyor.
ALS hastası Eric Dane: Hâlâ beynim ve konuşma yeteneğim var
ALS hastalığının ilerlemesi nedeniyle artık tekerlekli sandalye kullanan oyuncu Eric Dane, "Bir oyuncu olarak fiziksel olarak yapabileceklerim oldukça sınırlı, ama hâlâ beynim ve konuşma yeteneğim var" dedi
ALS hastalığıyla mücadele eden oyuncu Eric Dane, hastalığının acımasız gerçekliğini anlattı. 53 yaşındaki oyuncu, sanal bir panelde, hareket kabiliyetini ve konuşmasını kısıtlayan hastalık teşhisi nedeniyle zaman zaman bunaldığını itiraf etti.
"Hiçbir zaman, hiçbir gün iyi bir ruh halinde olmam için bir sebebim yok. Yatak odama çıkıp çarşafların altına girip sonraki iki haftayı ağlayarak geçirsem kimsenin beni suçlayacağını sanmıyorum" diyen Dane, elinden geldiğince çalışmaya devam etmeye kararlı olduğunu ve oyunculuk kariyerinden henüz vazgeçmeyeceğini ifade etti.Eric Dane 'Grey's Anatomy'deki Dr. Mark Sloan rolüyle ünlendi
"Bir hastalık uğruna amacımdan vazgeçecek değilim. Bunu yapabilecek kapasitede değilim" diyen 'Grey's Anatomy' dizisi yıldızı, "Bir oyuncu olarak fiziksel olarak yapabileceklerim oldukça sınırlı, ama hâlâ beynim ve konuşma yeteneğim var. Bu yüzden neredeyse her şeyi yapmaya hazırım" diye ekledi.
ALS hastası olduğunu nisan ayında açıklayan Dane, kollarındaki hareket kabiliyetini kaybetti, konuşmasında gözle görülür değişiklikler yaşadı. Oyuncu, beyin ve omurilikteki sinir hücrelerini etkileyen ALS hastalığı nedeniyle artık tekerlekli sandalye kullanıyor.
Ünlü oyuncu, hastalığının, üstlenebileceği rol türlerini yeniden düşünmesine neden olduğunu söyledi.
Geçen ay yayınlanan NBC tıp dizisi 'Brilliant Minds'da hastalığıyla bağlantılı bir rol üstlenen Dane, ALS hastası bir itfaiyeci olan ve teşhis haberini eski eşi ve yetişkin kızlarıyla nasıl paylaşacağını bilemeyen Matthew karakterini canlandırmıştı.
"Daha önce hiçbir zaman gerçek hayatta da gerçek zamanlı olarak yaşadığım ve başa çıkmaya çalıştığım bir karakteri canlandırmadım" diyen oyuncu, "Bu yüzden zordu ve replikleri söylemekte çok zorlandığım anlar oldu. Ama genel olarak bu deneyimden gerçekten memnun kaldım" ifadesini kullandı.Eric Dane, Mayıs 2024'te kızları Billie Beatrice ve Georgia Geraldine ile birlikte ‘Bad Boys: Ride or Die’ filminin galasına katıldı