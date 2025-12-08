ALS hastası Eric Dane: Hâlâ beynim ve konuşma yeteneğim var

ALS hastalığıyla mücadele eden oyuncu Eric Dane, hastalığının acımasız gerçekliğini anlattı. 53 yaşındaki oyuncu, sanal bir panelde, hareket kabiliyetini ve konuşmasını kısıtlayan hastalık teşhisi nedeniyle zaman zaman bunaldığını itiraf etti.

"Hiçbir zaman, hiçbir gün iyi bir ruh halinde olmam için bir sebebim yok. Yatak odama çıkıp çarşafların altına girip sonraki iki haftayı ağlayarak geçirsem kimsenin beni suçlayacağını sanmıyorum" diyen Dane, elinden geldiğince çalışmaya devam etmeye kararlı olduğunu ve oyunculuk kariyerinden henüz vazgeçmeyeceğini ifade etti.

Eric Dane 'Grey's Anatomy'deki Dr. Mark Sloan rolüyle ünlendi

"Bir hastalık uğruna amacımdan vazgeçecek değilim. Bunu yapabilecek kapasitede değilim" diyen 'Grey's Anatomy' dizisi yıldızı, "Bir oyuncu olarak fiziksel olarak yapabileceklerim oldukça sınırlı, ama hâlâ beynim ve konuşma yeteneğim var. Bu yüzden neredeyse her şeyi yapmaya hazırım" diye ekledi.

ALS hastası olduğunu nisan ayında açıklayan Dane, kollarındaki hareket kabiliyetini kaybetti, konuşmasında gözle görülür değişiklikler yaşadı. Oyuncu, beyin ve omurilikteki sinir hücrelerini etkileyen ALS hastalığı nedeniyle artık tekerlekli sandalye kullanıyor.