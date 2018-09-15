Alta - Nybergsund rakamlar

Norveç 2.Lig Grup 1 maçında Alta ile Nybergsund, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:00. 35 puanlı Alta 4. sırada bulunuyor, Nybergsund 18 puana sahip ve 11. sırada. Ev sahibi Alta, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Nybergsund, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 614 kodlu maçı oynayanlar; Alta galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Nybergsund galibiyet oranı 0.00.

Alta önceki hafta Skeid mücadelesinde 0-1 yenildi.

Nybergsund ise Raufoss maçında 2-3 yenildi.

Alta, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Alta, kendi sahasında 20 gol attı, 12 gol yedi.

Nybergsund ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Nybergsund, 7 gol atarken 27 gol yedi.

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