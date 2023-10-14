Feci olay kameraya yansıdı! Oğlunun önünde öldürdü!
Batman'da, 36 yaşındaki Vahdettin Güneş, boşanma aşamasındaki eşinin kardeşi 29 yaşındaki R.G. tarafından darp edilip, tabancayla ateş edilerek ağır yaralandı. Güneş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda, Güneş´in 13 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürüldüğü ortaya çıktı
Batman'da olay, öğle saatlerinde Cudi Mahallesi, 3531´inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Vahdettin Güneş (36) ile boşanma aşamasındaki eşinin kardeşi R.G. (29) arasında tartışma başladı.
DARP EDİP 6 EL ATEŞ ETTİ
DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesiyle R.G., eniştesini sopayla ve yumrukla darp edip, yanında getirdiği tabancayla 6 el ateş ederek ağır yaraladı.
HASTANEDE CAN VERDİ
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güneş, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
OLAY ANI KAMERADA
Olay anı cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde R.G.'nin Güneş´e sopayla vurduğu ve ardından tabancayı peş peşe ateşlediği görüldü.
YEĞENİNE DEHŞETİ YAŞATTI
Görüntülerde ikilinin yanındaki 13 yaşındaki erkek çocuğunun Güneş´in oğlu, R.G.´nin de yeğeni olduğu öğrenildi. R.G., polis ekiplerinin çalışmasıyla kaçtığı araçta, olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. R.G.´nin emniyetteki işlemleri sürüyor.