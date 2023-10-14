Batman'da olay, öğle saatlerinde Cudi Mahallesi, 3531´inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Vahdettin Güneş (36) ile boşanma aşamasındaki eşinin kardeşi R.G. (29) arasında tartışma başladı.

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesiyle R.G., eniştesini sopayla ve yumrukla darp edip, yanında getirdiği tabancayla 6 el ateş ederek ağır yaraladı.

HASTANEDE CAN VERDİ

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güneş, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.