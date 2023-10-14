Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Batman'da feci olay kameraya yansıdı! Oğlunun önünde öldürdü! - Son dakika haberler

        Feci olay kameraya yansıdı! Oğlunun önünde öldürdü!

        Batman'da, 36 yaşındaki Vahdettin Güneş, boşanma aşamasındaki eşinin kardeşi 29 yaşındaki R.G. tarafından darp edilip, tabancayla ateş edilerek ağır yaralandı. Güneş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda, Güneş´in 13 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürüldüğü ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 15:49 Güncelleme: 14.10.2023 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Feci olay kameraya yansıdı! Oğlunun önünde öldürdü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Batman'da olay, öğle saatlerinde Cudi Mahallesi, 3531´inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Vahdettin Güneş (36) ile boşanma aşamasındaki eşinin kardeşi R.G. (29) arasında tartışma başladı.

        DARP EDİP 6 EL ATEŞ ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesiyle R.G., eniştesini sopayla ve yumrukla darp edip, yanında getirdiği tabancayla 6 el ateş ederek ağır yaraladı.

        HASTANEDE CAN VERDİ

        İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güneş, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        OLAY ANI KAMERADA

        Olay anı cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde R.G.'nin Güneş´e sopayla vurduğu ve ardından tabancayı peş peşe ateşlediği görüldü.

        YEĞENİNE DEHŞETİ YAŞATTI

        Görüntülerde ikilinin yanındaki 13 yaşındaki erkek çocuğunun Güneş´in oğlu, R.G.´nin de yeğeni olduğu öğrenildi. R.G., polis ekiplerinin çalışmasıyla kaçtığı araçta, olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. R.G.´nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Batman
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        Bacanak kavgasında 8 kurşun!
        Bacanak kavgasında 8 kurşun!
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Okulu bastı öğretmenlere saldırdı!
        Okulu bastı öğretmenlere saldırdı!
        Konya'da tarihi gece!
        Konya'da tarihi gece!
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        "İmparator olmak istiyor"
        "İmparator olmak istiyor"
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        'Baba' dava
        'Baba' dava
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        Küba'da ameliyat olacak
        Küba'da ameliyat olacak
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu