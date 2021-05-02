Yarım asır öncesinin Cem Yılmaz'ı 0:00 / 0:00

Doğuştan gelen çizim yeteneklerine sahipti.

Binbaşı olan babasının görevi nedeniyle ilkokulun her sınıfını farklı kültürlere sahip şehirlerde okumasıyla edindiği gözlemlerle melekeleri ziyadesiyle gelişti.

Yetenekleri ve melekelerinin sonucunda ortaya çok yönlü bir sanatçı çıktı.

Altan Erbulak...

Y ve Z kuşağının ne yazık ki belki de adını hiç duymadığı Altan Erbulak, 'Sessiz Kuşak' ve 'Bebek Patlaması Kuşağı'nınCem Yılmaz'ıydı. Y ve Z kuşağı için Cem Yılmaz neyse Sessiz Kuşak ve Bebek Patlaması Kuşağı için Altan Erbulak oydu.

Cem Yılmaz, ifade etmek istedikleri nasıl ki kağıda sığmaz hale gelince kendini sahnelerde ve kamera karşısında bulduysa Altan Erbulak, aynı durumu yarım asır önce yaşadı. Erbulak, karikatüristlikten kazandığı güldürü melekesiyle oyuncu olarak sinema ve tiyatroya, şovmen olaraksa sahnelere geçiş yaptı. Tıpkı Cem Yılmaz'ın yaptığı gibi. Erbulak da Yılmaz da karikatüristlikten çıktıkları yolda edindikleri geniş hayran kitlesiyle kendi dönemlerinin güldürü üstatları arasında yer aldı

Altan Erbulak, binbaşı olan babasının emekli olup Bakırköy'de muhtarlık yapmasıyla yerleşik hayata geçiş yaptı. Lisede başarısız olan Erbulak, resim çizme yeteneğini geliştirmek için Cemal Tollu Atölyesi'nde eğitim aldı. Babasının emekli olduktan sonra Kartaltepe Mahallesi'nin muhtarlığını yapmaya başlamasıyla birlikte Altan Erbulak'ın Bakırköy günleri başladı.

Bakırköy'de tanıştığı Münir Özkul, Sadri Alışık ve Altan Karındaş ile yarenlik yaptığı günlerde banliyö trenlerinde skeçler oynayarak ilk şovmenlik deneyimini vagonlarda yaşayan Altan Erbulak, ilerdeki yıllarda ünlü Maksim Gazinosu'nda sahneye çıktı.

1944... İlk karikatürü Markopaşa Dergisi'nde yayımlandı

1947... Akbaba Dergisi günleri başladı.

1954... Arkadaşı Ahmet Üstel'in yapımcılığında çekilen 'Son Baskın' adlı sinema filmiyle oyunculuğa başladı.

Aynı yıl Haldun Dormen'in ısrarıyla Cep Tiyatrosu'nda 'Maitre Pierre Pathelin' oyununda profesyonel olarak sahneye çıktı.

1955... Ünlü senarist Sadık Şendil'in senaryosunu yazdığı 'Gelin Ayşem' adlı sinema filminde ilk başrolünü oynadı.

Altan Erbulak, 1955'te adaşı Altan Aşkın (Erbulak) ile evlendi. Dünyaya gelen ilk kızlarına da 'Altan' adını verdi. Kızı Altan Erbulak, 16 yaşındayken Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarını kazandığında babasının adıyla karışıklık yaşanacağını düşünen Cüneyt Gökçer'in önerisiyle mahkemeye başvurup adını 'Ayşe' olarak değiştirdi.

* Ünlü oyuncu Dağhan Külegeç, Ayşe Erbulak ile Rıza Külegeç'in oğlu.

Altan Erbulak - Ayşe Erbulak - Altan Erbulak

İngiliz devlet televizyonu BBC'de kursa katılan Altan Erbulak, Türkiye'ye döndükten sonra TV programları hazırlamaya başladı.

Altan Erbulak, 'Alıngan Gemisi', 'Deneme Televizyonu', 'Bilen Şoför' ile TV programcılığında BBC'de edindiği deneyimleri Türkiye'ye taşıdı. Erbulak, 'Alıngan Gemisi'nde 'Mr. Spock'u canlandırdı. 'Kaptan Kirk' rolüyse Metin Serezli'ye aitti.

Altan Erbulak, Dormen Tiyatrosu'nda tanıştığı oyuncu, yazar ve çevirmen Füsun Şahin (Erbulak) ile 1964'te ikinci evliliğini yaptı. Erbulak'ın bu evliliğinden ise oyuncu olan kızı Sevinç Erbulak dünyaya geldi.

Füsun Erbulak - Altan Erbulak

1971... Füsun Erbulak, Nevra Serezli ve Metin Serezli ile birlikte Kocamustafapaşa Çevre Tiyatrosu'nu kurdu. Ki bu tiyatro, Beyoğlu ve Şişli dışına açılan ilk tiyatro olma özelliğine sahipti.

Metin Serezli - Altan Erbulak

1978... Kocamustafapaşa Çevre Tiyatrosu kapanınca Münir Özkul Tiyatrosu ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin oyunlarında sahneye çıktı.

1985... Kandemir Konduk ile Müjdat Gezen'in kurduğu Güldürü Üretim Merkezi'nde yer aldı.

1986... Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun oyunlarında yer almaya başladı.

KAZANDIĞI ÖDÜLLER

* İlhan İskender Ödülü (1961)

* Ekspres Altın Heykel (1969)

* Ekspres Altın Heykel (1970)

* Ekspres Altın Heykel (1971)

* Gazeteciler Cemiyeti Türk Spor Yazarları Derneği, Spor Yazılarında 25. Yıl (1971)

* İsmail Dümbüllü Ödülü 1982 - 1983 Yılının En Başarılı Sanatçısı (1983)

Karikatür Çizdiği Yayınlar

Markopaşa, Yeni Sabah, Hergün, Vatan, Akşam, Tef, Akbaba, Fırt, Gırgır, Milliyet, Hafta, Yirminci Asır, Dolmuş, Doğan Kardeş, Taş, 41 Buçuk.

Oyunculuk kariyeri boyunca 30 filmde, onlarca oyun için yüzlerce kez sahneye çıkan Altan Erbulak, 1 Mayıs 1988'de geçirdiği kalp krizi sonucu kendi döneminde iz bırakmış bir güldürü ustası olarak hayatını kaybetti.