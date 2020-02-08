Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor'la 1-1 berabere kalırken Altay Bayındır karşılaşma sonrasında açıklamalar yaptı. Tekrarlanan penaltıyla ilgili konuşan Altay, "Pozisyonu daha izlemedim, bakacağım. Ama bundan önce Yeni Malatyaspor maçında kaçırdığımız penaltı var. Orada da kaleci çizgiden öndeydi. Söyleyecek bir şey yok" dedi.

Son dakikalarda yaşanan ve Fenerbahçeli futbolcuların penaltı beklediği pozisyonu hatırlatan Altay, "Her şeyi geçin, son dakikada verilmeyen penaltımız var... Olacak iş değil!" ifadelerini kullandı.

Göztepe maçındaki penaltı pozisyonuyla ilgili de konuşan genç file bekçisi "Orada da ne yapalım? Kalenin içinden mi uçalım? Nasip değilmiş demek ki" dedi.