Altay Bayındır, Manchester United'a transfer oluyor!
Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, Manchester United'a imza atabilir.
Fenerbahçe'de transferde hareketlilik devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde geleceği tartışılan Altay Bayındır, Manchester United'a imza atabilir.
The Athletic'te yer alan habere göre, İngiliz ekibinin Altay Bayındır'ı Yunanistan'da sağlık kontrolünden geçirdiği belirtildi.
Manchester United'ın daha önce sırtından sorun yaşayan başarılı file bekçisinin sırtındaki son durumunu görmek istediği kaydedildi.
Erik ten Hag'ın ekibinin, 25 yaşındaki kalecinin kontrollerinin ardından transfer için son kararı vereceği ifade edildi.
Altay Bayındır'ın sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Manchester United'a transferinin netlik kazanması bekleniyor.
Fenerbahçe, Altay Bayındır'ı 2019 yılında MKE Ankaragücü'nden kadrosuna katmıştı.