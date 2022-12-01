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Altay'dan tatil edilen Göztepe karşılaşmasının tekrar oynatılması talebi

Altay Kulübü, Spor Toto 1. Lig'de yapılan ve çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe karşılaşmasının, kadın ile çocuk taraftarlara açık şekilde tekrar oynatılmasını talep etti

Altay'dan tatil edilen Göztepe karşılaşmasının tekrar oynatılması talebi
AA

Kulüpten yapılan açıklamada, Göztepe karşılaşmasında işaret fişeği atan kişinin suçu münferit olarak işlediğini itiraf etmesine rağmen Altay'a karşı sosyal medya üzerinden sistematik bir linç kampanyası yürütüldüğü savunuldu.

Bu kişiler hakkında hukuki süreç başlatılacağı bildirilen açıklamada, "Altay Spor Kulübü de dostumuz Göztepe Spor Kulübü gibi 27.11.2022 gecesinde olanlar yüzünden şiddetin ve futbol terörünün mağduru durumundadır. Tüm sorumluların yargı önünde hesap vermesini talep etmekteyiz. Bu insanlık dışı saldırıyı gerçekleştirenlerden, yargılama sonunda suçu sabit görülenlerin ömür boyu Altay tribünlerinden menleri için gerekli girişimde bulunulacaktır. Hatırlatmak isteriz ki Göztepe maçının biletleri Altay Spor Kulübü tarafından dağıtılmamış, Passolig sistemi üzerinden satışa çıkarılmıştır. Bunun yanında deplasman tribününe giren seyircilerin bir kısmının Passolig kartı kullandırılmadan tribüne alındığı anlaşılmaktadır. Fişek atma eyleminin şüphelisi de fişeği bu marifet ile tribüne soktuğunu ifade etmiştir." denildi.

Maçla ilgili kararın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verileceği hatırlatılırken, şu ifadelere yer verildi:

"Hakem kararıyla tatil edilen müsabakanın sonucunda ebedi dostumuz Göztepe'nin, İzmir'in ve ülke futbolunun daha fazla zarar görmemesi en büyük arzumuzdur. Bu sebepten dolayı müsabakanın, birlik beraberlik ruhunu yansıtacak şekilde İzmir'in tüm takımlarının kadın ve çocuk taraftarlarına açık olarak, ilk dakikadan itibaren başlatılarak oynatılması gerektiğini düşünmekteyiz. Kulübümüz hiçbir şartta kağıt üzerinde verilecek tek puanla dahi, olası bir avantaj sağlamak istememektedir. Futbol dostluk, barış, kardeşlik ve dayanışma üzerine kurulmuş üstün ahlak ile centilmenlik gerektiren bir spordur. Kulübümüz, bahse konu olan maçta yaşanan olaylarla ilgili üzüntümüzün bir yansıması olarak ligin 16. haftasında evimizde yapacağımız Boluspor maçına siyah forma ile çıkma kararı almıştır."

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