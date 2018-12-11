Altın fiyatları 11 Aralık son dakika! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı düşüşte! Güncel altın fiyatı

Altın fiyatları bugünde düşüş seyrini bozmadı. Dün 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,38 azalışla 212,40 liradan kapattı. Uluslararası piyasalarda ise altın, dolar karşısında talep görmeye devam ediyor. Altının gram fiyatının bu hafta 212-217 lira aralığında kalmaya devam edebileceği tahmin ediliyor. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı bugün ne kadar? İşte güncel altın fiyatları