Altın fiyatları 14 aralık son dakika! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı düşüşte! İşte canlı altın fiyatları

Altın fiyatları yükselişin ardından düşüşe geçti! Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı dün yüzde 0,37 azalışla 213,40 liradan tamamladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararı altın fiyatını düşürdü. Peki bugün çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları