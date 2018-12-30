Altın fiyatları 30 Aralık son dakika! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı düşüşte! Güncel altın fiyatı

Altın fiyatları düşüş ile kapattı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı Cuma günü yüzde 0,28 azalışla 216,60 liradan tamamladı. Haftalık bazda Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,55, dolar yüzde 0,55, avro yüzde 0,23 değer kaybederken, altın yüzde 0,74 değer kazandı. Çeyrek altın, gram altın ve CUmhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 30 Aralık güncel altın fiyatları