Altın fiyatlarında son durum 2 Şubat 2025: Bugün gram, tam ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?
Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya tarife uygulayacağına yönelik açıklamaları takip edilirken, bilanço döneminde teknoloji sektöründe önde gelen bazı firmaların beklentilerin üzerinde kar açıklamaları sonrası pozitif bir seyir öne çıkıyor. Dünya genelinde enflasyonla mücadele sürerken, resesyon endişeleri de devam ediyor. Bu ortamda, Trump'ın ABD'nin önemli ticaret ortaklarına ilave gümrük vergisi uygulayacağını kesin bir dille ifade etmesi, piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 2 Şubat altın fiyatları...
Varlık fiyatlarında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya tarife uygulayacağına yönelik açıklamalarıyla karışık bir seyir öne çıkıyor. Dünya genelinde enflasyonla mücadele sürerken, resesyon endişeleri de devam ediyor. Bu ortamda, Trump'ın ABD'nin önemli ticaret ortaklarına ilave gümrük vergisi uygulayacağını kesin bir dille ifade etmesi, piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.
Analistler, Trump'ın tekrarladığı gümrük vergisi tehditlerinin altına olan talebi arttırdığını belirterek, gelecek dönemde veri merkezli hareket edeceklerini açıklayan Fed yönetimi ile Trump'ın politikaları arasında oluşabilecek uyuşmazlıkların fiyatlamaları zorlaştıran bir başka unsur olarak öne çıktığını kaydetti. Peki, bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıdı? İşte, 2 Şubat altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
31 Ocak Cuma günü gram altın 3.236 TL iken 1 Şubat Cumartesi 3.228 TL'den, çeyrek altın ise 5.278 TL'den işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.227,66
Satış: 3.228,24
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.796,22
Satış: 2.800,60
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.164,26
Satış: 5.278,17
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 20.657,02
Satış: 21.048,10
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 20.881,00
Satış: 21.025,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.296,24
Satış: 10.556,33
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 20.657,02
Satış: 21.048,10
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 21.227,80
Satış: 21.760,65
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.739,01
Satış: 2.596,30
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.921,38
Satış: 3.078,82