Altın fiyatları canlı alış ve satış rakamları: 22 Şubat gram, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Alım satım yapacak olan vatandaşlar canlı altın fiyatlarını kontrol ediyor. Kısacası, altın fiyatları sadece yatırımcılar ve finansal piyasalar için değil, genel ekonomi için de önemli bir gösterge oluyor. Fiyatların nasıl hareket ettiği, genellikle ekonomik sağlığı, güveni ve global riskleri yansıtıyor. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? 22 Şubat gram, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları son durum
Altın fiyatları 22 Şubat 2025 Cumartesi günü için araştırılıyor. Serbest piyasada şu sıralar gram altın 3.438,07 TL'den, çeyrek altın 5.822,00 TL'den işlem görüyor. Peki altın fiyatları ne kadar? İşte gram, çeyrek ve diğer altın fiyatlarında canlı son durum
22 ŞUBAT 2025 ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 3437 liradan başladı. Çeyrek altın ise 5.500 tl'den işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.437
Satış: 3.438
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.934
Satış: 2.937
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.500
Satış: 5.621
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 22.000
Satış: 22.416
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 23.021
Satış: 23.195
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.966
Satış: 11.242
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 23.330
Satış: 23.922
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.923
Satış: 2.812
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.220
Satış: 3.395