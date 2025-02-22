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        Haberler Bilgi Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ VE SATIŞ RAKAMLARI: 23 Şubat 2025 bugün gram altın, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları canlı alış ve satış rakamları: 23 Şubat 2025 bugün gram, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Alım satım yapacak olan vatandaşlar canlı altın fiyatlarını kontrol ediyor. Kısacası, altın fiyatları sadece yatırımcılar ve finansal piyasalar için değil, genel ekonomi için de önemli bir gösterge oluyor. Fiyatların nasıl hareket ettiği, genellikle ekonomik sağlığı, güveni ve global riskleri yansıtıyor. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Şubat gram, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 08:30 Güncelleme: 23.02.2025 - 00:13
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        1

        Altın fiyatları 23 Şubat 2025 Pazar günü için araştırılıyor. Serbest piyasada şu sıralar gram altın 3.437 07 TL'den, çeyrek altın 5.500,00 TL'den işlem görüyor. Peki altın fiyatları ne kadar? İşte gram, çeyrek ve diğer altın fiyatlarında canlı son durum

        2

        22 ŞUBAT 2025 ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Gram altın güne 3437 liradan başladı. Çeyrek altın ise 5.500 tl'den işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.437

        Satış: 3.438

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.934

        Satış: 2.937

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.500

        Satış: 5.621

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 22.000

        Satış: 22.416

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 23.021

        Satış: 23.195

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.966

        Satış: 11.242

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 23.330

        Satış: 23.922

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.923

        Satış: 2.812

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.220

        Satış: 3.395

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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