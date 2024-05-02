Gram altın 2 bin 400 liranın altında! Kapalıçarşı 3 Mayıs 2024 güncel altın fiyatları
Altın fiyatları düşüş eğilimine geri döndü. Küresel piyasaların odaklandığı Fed faiz kararı açıklandı. ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentiler ışığında yüzde 5.50 oranında sabit tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararı sonrasında basın toplantısında enflasyon hala yüksek olduğunu vurguladı. Fed faiz kararı sonrası gram altın fiyatı bugün düşmeye başladı. İşte 3 Mayıs 2024 günü canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
ABD Merkez Bankası (Fed) dün politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, bankadan yapılan açıklamada, son aylarda yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin sağlanamadığı belirtildi.
Faiz kararının ardından düzenlenen basın toplantısında Fed Başkanı Jerome Powell faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğini ifade etti.
Powell, politika odağının para politikasının ne kadar süre kısıtlayıcı tutulacağı olduğunu ifade ederek, "Bir sonraki politika hamlesinin faiz artırımı olmasının muhtemel olmadığını düşünüyorum." dedi.
Söz konusu gelişmeler varlık fiyatlarında oynaklığın artmasına neden olurken, Fed'in ilk faiz indirimi tarihine ilişkin beklentilerin ötelenmesi altındaki fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.
Analistler, bugün yurt içinde ve Avrupa'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dış ticaret dengesi ve fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 270 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 400 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 3 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI YENİDEN DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 422 liradan yaparken; 2 Mayıs Perşembe günü saat 15:45 itibarıyla 2 bin 396 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 961 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 918 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.396,01
Satış: 2.396,38
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.297,99
Satış: 2.298,45
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.833,61
Satış: 3.918,09
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.336,12
Satış: 15.626,11
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.643,27
Satış: 7.836,17
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.336,12
Satış: 15.626,11
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 15.996,29
Satış: 16.405,21
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.296,84
Satış: 1.713,84
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.202,86
Satış: 2.329,84