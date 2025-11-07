Altın fiyatları yatay seyirde! 7 Kasım Cuma 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın piyasasında son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları merak ediliyor. Güvenli liman varlıklardan olan altın, haftayı yatay bir seyirle tamamlamaya hazırlanıyor. Ons altın, TSİ 07.55 itibarıyla 3.990 dolardan işlem görüyor. Serbest piyasa verilerine göre, yurt içinde gram altın fiyatı 5.421 TL seviyesinde seyrediyor. Peki güncel altın fiyatları ne kadar, kaç liradan alınıp satılıyor? İşte, 7 Kasım 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...
Altın fiyatları; jeopolitik gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar ile yön buluyor. Hem bireysel yatırımcılar hem de büyük ölçekli finansal aktörler için güvenli liman olma özelliğini koruyan altının bugünkü alış ve satış fiyatları merak ediliyor. Sarı metal, haftanın son işlem gününde yatay seyrediyor. Ons altın 3.990 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 5 bin 421 liradan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte 7 Kasım 2025 güncel altın fiyatları!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.420,9500
Satış: 5.421,7370
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.989,18
Satış: 3.990,09
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.673,5200
Satış: 8.864,5400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 34.694,0800
Satış: 35.349,7300
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 36.281,00
Satış: 36.578,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.290,09
Satış: 17.726,23
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 34.688,59
Satış: 35.344,05
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 36.935,22
Satış: 37.868,22
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.065,72
Satış: 4.148,50
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.077,30
Satış: 5.312,42
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 90.367,00
Satış: 91.262,00