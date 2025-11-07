Altın fiyatları; jeopolitik gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar ile yön buluyor. Hem bireysel yatırımcılar hem de büyük ölçekli finansal aktörler için güvenli liman olma özelliğini koruyan altının bugünkü alış ve satış fiyatları merak ediliyor. Sarı metal, haftanın son işlem gününde yatay seyrediyor. Ons altın 3.990 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 5 bin 421 liradan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte 7 Kasım 2025 güncel altın fiyatları!