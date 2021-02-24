Altın fiyatları 24 Şubat Çarşamba günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. En çok merak edilen rakamsal verilerin başında ise gram ve çeyrek altın fiyatları geliyor. Son iki hafta sert düşüş yaşanan gram altın fiyatları hafta başından itibaren toparlanmaya başladı. Bugün ise fiyatlarda dalgalı seyir dikkat çekiyor. İşte 24 Şubat gram ve çeyrek altın fiyatları...