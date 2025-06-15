Canlı altın fiyatları üzerindeki hareketlilik yakından takip ediliyor. İsrail ve İran arasındaki saldırı, küresel ekonomide yeni bir kırılma anını tetikleyerek güvenli liman olan altın fiyatlarını zirveye taşıdı. Altının onsu 3.430 dolardan işlem görüyor. Altın almak isteyenler altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Peki 15 Haziran 2025 cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, altın fiyatlarında son durum