Altın fiyatlarında son durum 21 Eylül 2025! Bugün çeyrek, ons, 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri günün her saatinde merak ediliyor. Anlık iniş çıkış grafiği sıklıkla değiştiği için canlı altın fiyatları rakamları güncellenerek duyuruluyor. En son Fed'in faiz indirim kararının açıklanmasıyla birlikte sert düşüş yaşayan ons altın, 19 Eylül Cuma sabahında toparlanma işaretleri vermişti. Altının gramı 4 bin 850 liradan işlem görmüştü. Peki, 21 Eylül 2025 altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, çeyrek, 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram altın fiyatında son durum
Canlı altın fiyatları son gelişmeleri yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri beklentiler doğrultusunda indirmesi ve gelecek dönemde de indirimlere devam edeceğinin sinyalini vermesi altın fiyatlarını destekliyor. En son Çeyrek altın 8 bin 142 liradan, cumhuriyet altını 32 bin 819 liradan satılıyordu. Peki bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, Cumhuriyet, ons, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç lira? İşte, altın fiyatları alış-satış tablosu
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.843,96
Satış: 8,017,07
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.902,48
Satış: 4.903,41
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.651,48
Satış: 3.652,27
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 31.375,84
Satış: 31.970,71
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 32.587,00
Satış: 32.846,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 15.499,07
Satış: 15.88,46
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.512,87
Satış: 4.756,34
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 31.095,31
Satış: 31.681,73
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 32.955,75
Satış: 33.776,90
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 80.325,00
Satış: 81,152,00
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.718,13
Satış: 3.744,07