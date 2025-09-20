Canlı altın fiyatları son gelişmeleri yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri beklentiler doğrultusunda indirmesi ve gelecek dönemde de indirimlere devam edeceğinin sinyalini vermesi altın fiyatlarını destekliyor. En son Çeyrek altın 8 bin 142 liradan, cumhuriyet altını 32 bin 819 liradan satılıyordu. Peki bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, Cumhuriyet, ons, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç lira? İşte, altın fiyatları alış-satış tablosu