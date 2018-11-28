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Altın fiyatları 28 Kasım Çarşamba gününe düşüşle mi yoksa yükselişle mi başlayacak? Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı günü yüzde 0,10 azalışla 206,00 liradan tamamladı. Yatırımcılar bugünün rakamlarını merak ediyorlar. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 28 Kasım canlı altın fiyatları