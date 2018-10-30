Altın fiyatları son dakika! 30 Ekim altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın fiyatı

Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 3 günlük tatilin ardından altın fiyatları yeni haftaya nasıl başlayacak merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta 24 ayar külçe altının gramı yüzde 0,09 azalışla 223,30 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 30 Ekim güncel altın fiyatları