Altın fiyatları | Son dakika: Altın'da dalgalı seyir! Gram ve çeyrek altın fiyatları 12 Aralık

Altın fiyatları dolar/TL kurundaki dalgalı seyirin etkisiyle işlem görüyor. Altın uzmanı İslam Memiş, dün 1.250 doları test eden altının ons fiyatının ticaret savaşı endişelerinin azalmasının ardından gerilediğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.238 doların destek, 1.250 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi. Yatırımcılar ve piyasayı yakından takip edenler "Gram ve çeyrek altın ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 12 Aralık güncel altın fiyatları...