Altın fiyatları | Son dakika: Altın'da dalgalı seyir! Gram ve çeyrek altın fiyatları 12 Aralık

12.12.2018 - 14:38 | Güncelleme:

Altın fiyatları dolar/TL kurundaki dalgalı seyirin etkisiyle işlem görüyor. Altın uzmanı İslam Memiş, dün 1.250 doları test eden altının ons fiyatının ticaret savaşı endişelerinin azalmasının ardından gerilediğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.238 doların destek, 1.250 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi. Yatırımcılar ve piyasayı yakından takip edenler "Gram ve çeyrek altın ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 12 Aralık güncel altın fiyatları...

  • 1 Altın fiyatları | Son dakika: Altın'da dalgalı seyir! Gram ve çeyrek altın fiyatları 12 Aralık
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    Altın fiyatları güne yükselişle başlamasının ardından, döviz kuruyla birlikte dalgalı seyir izliyor. Piyasa gündemini takip edenler ve yatırımcılar "gram altın ne kadar?" ve "çeyrek altın ne kadar?" sorularının cevabını araştırıyor. Gram altın 211, çeyrek altın ise 346 lira dolaylarında işlem görüyor. 12 Aralık güncel altın fiyatları haberimizde...

  • 2 Altın fiyatları | Son dakika: Altın'da dalgalı seyir! Gram ve çeyrek altın fiyatları 12 Aralık
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    GRAM ALTIN NE KADAR / KAÇ TL?

    215,27 TL

    215,58 TL

     

  • 3 Altın fiyatları | Son dakika: Altın'da dalgalı seyir! Gram ve çeyrek altın fiyatları 12 Aralık
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    SPOT ALTIN TL/GR

    215,56 TL

    215,63 TL

     

  • 4 Altın fiyatları | Son dakika: Altın'da dalgalı seyir! Gram ve çeyrek altın fiyatları 12 Aralık
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    ALTIN/ONS ($)

    1.242,96 TL

    1.243,16 TL

     

  • 5 Altın fiyatları | Son dakika: Altın'da dalgalı seyir! Gram ve çeyrek altın fiyatları 12 Aralık
    5 | 11

    ÇEYREK ALTIN

    344,43 TL

    352,47 TL

     

  • 6 Altın fiyatları | Son dakika: Altın'da dalgalı seyir! Gram ve çeyrek altın fiyatları 12 Aralık
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    CUMHURİYET ALTINI

    1.423,00 TL

    1.445,00 TL

     

  • 7 Altın fiyatları | Son dakika: Altın'da dalgalı seyir! Gram ve çeyrek altın fiyatları 12 Aralık
    7 | 11

    YARIM ALTIN

    686,71 TL

    704,94 TL

     

  • 8 Altın fiyatları | Son dakika: Altın'da dalgalı seyir! Gram ve çeyrek altın fiyatları 12 Aralık
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    ATA ALTIN

    1.420,78 TL

    1.457,31 TL

     

  • 9 Altın fiyatları | Son dakika: Altın'da dalgalı seyir! Gram ve çeyrek altın fiyatları 12 Aralık
    9 | 11

    14 AYAR BİLEZİK GRAMI

    122,70 TL

    122,88 TL

     

  • 10 Altın fiyatları | Son dakika: Altın'da dalgalı seyir! Gram ve çeyrek altın fiyatları 12 Aralık
    10 | 11

    22 AYAR BİLEZİK GRAMI

    196,33 TL

    196,61 TL

     

  • 11 Altın fiyatları | Son dakika: Altın'da dalgalı seyir! Gram ve çeyrek altın fiyatları 12 Aralık
    11 | 11

    GREMSE ALTIN

    3.444,32 TL

    3.524,70 TL

     

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