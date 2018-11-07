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Altın fiyatları haftanın başında yakaladığı düşüş yönündeki seyri 7 Kasım Çarşamba günü de devam ettiriyor. Yatırımcılar ve ekonomik gelişmeleri yakından takip edenler güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Peki; altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte 7 Kasım altın fiyatları...