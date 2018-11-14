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Altın fiyatları hemen her gün olduğu gibi bugün de, yatırımcılar ve ekonomiyi yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Dün genel olarak yatay yönlü seyir izleyen altın fiyatları haftanın üçüncü işlem günü olan bugün yani 14 Kasım'da yükselişe geçti. Dolar/TL kuru ve dünya piyasalarındaki dolar endeksinin yukarı yönlü harketinin de etkisiyle gram altın geçtiğimiz güne göre artışla 212,84 TL üzerinden, çeyrek altın ise 348,00 TL üzerinden işlem görüyor...