Altın fiyatları SON DAKİKA! Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar? 23 Nisan

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? sorusu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,00 ile 239,14 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?