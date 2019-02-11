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Altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Altın fiyatları geçen haftayı yükselişle kapatmıştı. 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 artış yaşamıştı. Bugün altın fiyatlarının haftaya nasıl başlayacağı merak konusu. Ancak henüz piyasalardan ilk veriler gelmedi. 11 Şubat güncel altın fiyatları ile ilgili veriler gelir gelmez detaylar haberlerimizde olacak.