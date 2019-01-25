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Altın fiyatları ne kadar? sorusu haftanın son işlem gününde ekstra önem taşıyor. Altın fiyatlarının bugünkü seyri haftasonu satışlarında da etkili olacak. Altın uzmanları, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Venezuela'daki gelişmeler, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakereleri ve Brexit ile ilgili gelişmelerin takip edileceğini bildirerek, altının gram fiyatında 216,50 liranın destek, 220,50 liranın direnç konumuna geldiğini kaydetti. Güncel altın fiyatları haberimizde.