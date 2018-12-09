Altın fiyatları son dakika! Bugün gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 9 Aralık Pazar

Altın fiyatlarında son durum ne? sorusunun cevabı haftasonu da yatırımcı tarafından araştırılıyor. Altın uzmanı İslam Memiş, ons altın ile dolar kurunun değer kazanmasının gram altının yükselmesine neden olduğunu ifade ederek, "Altının gram fiyatında 222 lirayı direnç, geri çekilmelerde ise 212 lirayı destek olarak takip edeceğiz" dedi. Peki bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?