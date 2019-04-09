Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın gram altın düşüşe geçti! 9 Nisan canlı altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının fiyatı %-0,22 oranında 236,84 liradan işlem görüyor. Altın uzmanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Moskova ziyaretinden gelecek haberlerin takip edileceğini bildiren Memiş, altının ons fiyatında 1.291-1.301 dolar bandında dalgalı bir seyir izlenebileceğini dile getirdi. İşte 9 Nisan canlı altın fiyatları