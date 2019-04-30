Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın gram altın fiyatı yükseliyor! 30 Nisan canlı altın fiyatları

Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altın 244,05 liradan işlem görüyor. Negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,09 değer kaybıyla 1.284,85 dolar seviyesinden işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte 30 Nisan canlı altın fiyatları...