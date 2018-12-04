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Dün düşüşle başlayan gram altın saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,63 azalışla 204 liradan alıcı buldu. Kapanışta ise gram altın fiyatı yüzde 2,60 artışla 208,9 liradan tamamladı. Altın uzmanları teknik açıdan gram altında bu hafta 197 liranın destek, 207 liranın direnç konumunda olduğunu kaydettiler. Bugün çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?