Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın gram altın fiyatları yükselişte! 17 Şubat Cumartesi canlı altın fiyatı

Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı Cuma günü yüzde 0,09 artışla 223,70 liradan tamamladı. ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerinin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağı vurgulandı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 17 Şubat canlı altın fiyatları