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Altın fiyatları ne kadar oldu? İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 361,00 lira, Cumhuriyet altını 1.477,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,14 artışla 221,20 liradan işlem gördü. İşte 2 Şubat güncel altın fiyatları