Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın gram altın yükseliyor! 10 Mart güncel altın fiyatları

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 366 lira, Cumhuriyet altını 1.497 liradan satılıyor. Altın uzmanları, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesi tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündemi ve ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerinin takip edileceğini bildirdi. İşte 10 Mart güncel altın fiyatları...