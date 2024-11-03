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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA DÜŞÜŞTE! 3 Kasım bugün tam, cumhuriyet, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları son dakika: 3 Kasım bugün tam, cumhuriyet, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları canlı grafiği anlık değişiyor. Alım satım yapmak isteyenler canlı altın fiyatları üzerinden altın piyasasındaki güncel son durumu öğrenmek istiyor. Bir süredir dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı düşüş eğiliminde. Buna göre en son gram altın fiyatı, 3.017 TL'den alıcı bulurken 22 ayar bilezik ise 2.823 TL'den işlem gördü. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 3 Kasım 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2024 - 07:30 Güncelleme: 03.11.2024 - 08:02
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        1

        Altın alım satımı yapmak isteyenlerin gündeminde altın fiyatları son dakika gelişmeleri yer alıyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve jeopolitik durumlar da altın fiyatlarının seyri üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Kasım Pazar altın fiyatları son durum

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        3 Kasım Pazar günü gram altın 3 bin 17 liraya geriledi.

        Geçtiğimiz gün 4 bin 826 liradan alıcı bulan çeyrek altın ise bugün 4 bin 828 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        4.828,60

        4.935,33

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        GRAM ALTIN FİYATI

        3.017,88

        3.018,55

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.734,95

        2.738,10

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        19.314,41

        19.680,94

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        20.198,00

        20.363,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        20.525,43

        21.040,79

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        YARIM ALTIN FİYATI

        9.627,02

        9.870,66

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        2.825,69

        2.982,32

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        19.314,41

        19.680,94

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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