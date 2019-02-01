ALTIN FİYATLARI son dakika! Gram altın çeyrek altın fiyatları düştü! İşte 1 Şubat canlı altın fiyatı

Altın fiyatları yükselişin ardından düşüşe geçti. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı dün yüzde 0,85 azalışla 220,90 liradan tamamladı. Altın uzmanları altının gram fiyatının 220 liranın altında yatırımcısına alım fırsatı sunduğunu söylediler. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 1 Şubat güncel altın fiyatları